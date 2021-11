Ekologové vyzvali k přerušení jednání o Turówu do jmenování nové vlády

Ekologové z platformy Společně pro vodu vyzvali k přerušení jednání o polském hnědouhelném dolu Turów do jmenování nové vlády. V případě, že by vyjednavači text dohody finalizovali, dostane se nová vláda do patové situace. Bude se rozhodovat mezi posvěcením špatné dohody, která české území od dalších škod neochrání a její schválení je v rozporu se zájmy České republiky, nebo shozením dohody pod stůl, uvedli dnes ekologové v prohlášení, které má ČTK k dispozici. Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO) ČTK sdělil, že postup jednání je konzultován se zástupci budoucí vládní koalice. Potvrdil to na dotaz ČTK i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který je přesvědčen o tom, že v jednáních je třeba pokračovat.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen ztráty vody, ale i hluku a prachu.