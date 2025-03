Ember: Dovoz ruského plynu do EU loni vzrostl o 18 procent, přispěla k tomu i ČR

Dovoz ruského plynu do Evropské unie se loni zvýšil o 18 procent, a to navzdory plánu regionu dodávky fosilních paliv z Ruska do roku 2027 postupně ukončit. Podíl na růstu měly hlavně Itálie, Česká republika a Francie, uvádí ve své analýze institut Ember. Ceny plynu v EU pak byly podle zprávy loni o 59 procent vyšší než v době před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

Dovoz loni vzrostl, i když poptávka po energii se nezvýšila. Analýza také ukazuje, že EU plánuje zvýšit kapacitu pro dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) o 54 procent, přestože by poptávka po dovozu plynu měla zůstat do roku 2030 stabilní a přestože existují dostupná alternativní řešení. Hrozí tak budování nadbytečné infrastruktury.

"Je skandální, že EU stále dováží ruský plyn," řekl analytik Emberu Pawel Czyžak. "Místo aby členské státy investovaly do skutečných řešení, jako jsou obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost, a odřízly se tak od ruského dovozu, plýtvají penězi na drahé kapacity LNG, které ani nebudou využity,“ dodal Czyžak. Ember také varuje, že ani dodávky ze zahraničních zdrojů mimo Rusko nemusejí být zcela bezpečné.