Česko dováží až 98 procent spotřeby plynu

Rusko chce za plyn platby v rublech. Evropská unie to odmítá. Odborník na energetiku Martin Záklasník to považuje za vysokou politicko ekonomickou hru.

Gazprom | Foto: Transparency International

Podle Putinova dekretu Rusko od 1. dubna přijímá platby za plyn výhradně v rublech. Gazprom se údajně připravuje, že jinak plyn přestane do Evropské unie dodávat. Platby za plyn se budou platit až koncem dubna či začátkem května.

"Ani jeden z těch protivníků. Rusko na straně jedné, EU na straně druhé netahá za významně delší konec provazu. Rusko je v situaci, kdy je závislé z hlediska rozpočtových příjmů na příjmech z vývozu surovin. A říká se, že až 85 % příjmů ruského federálního rozpočtu plyne právě z vývozu komodit typu ropa, plyn, uhlí. Navíc je jeho ekonomika v rozpadu. To znamená, že Rusko hraje vabank. Západ také, protože je závilý na dovozu ruského plynu. 40 procent evropské spotřeby plynu je dováženo z Ruska. ČR je bohužel z hlediska závislosti na dovozu plynu ze zahraničí spolu s Lotyšskem jednou z nejzranitelnějších zemí. My prakticky 98 % spotřeby dovážíme," řekl pro Český rozhlas Martin Záklasník, bývalý generální ředitel skupiny E.ON v Česku.

Martin Záklasník | Foto: Kateřina Cibulka, Český rozhlas

Kdyby Rusko kohoutek zavřelo, měla by plyn Evropská unie podle něj nakupovat jako celek. Kreml podle něj svými požadavky sleduje několik věcí.

"Sleduje tím zaprvé stabilizaci ekonomiky, protože v momentě, kdy zahraniční odběratelé, kteří platí přes Gazprombank za dodávky plynu, budou platit v rublech, tak rubl musí nakoupit. To znamená, že by to významně stabilizovalo rubl, pomohlo by to stabilizaci inflace v Rusku. Zároveň je tam také prestižní a řekněme geopoliticko-taktický důvod, kdy se podle mě Rusko snaží tlačit na Západ, aby tlačil na Ukrajinu, aby rychleji postupovala a ustupovala v mírových jednáních. To je pohled Ruska."

Ministr Síkela: Česko má zásoby plynu na měsíc

Jozef Síkela | Foto: Úřad vlády ČR

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) připomněl, že na dalším postupu v dodávkách plynu bude Česko spolupracovat s dalšími evropskými státy.

"Naváže jednání expertních ministerských skupin EU a jejich úkolem bude dopracovat detail společných nákupů energií v rámci EU a koordinace přípravy na zimu."

Česká republika je podle ministra průmyslu a obchodu připravená na všechny varianty vývoje dodávek plynu z Ruska. Stát má teď podle ministra zásoby plynu přibližně na měsíc. Rezerva ropy by vystačila na víc než 90 dní.

Vladimír Štěpán | Foto: Kateřina Cibulka, Český rozhlas

Jednatel firmy ENAS, která se zaměřuje na energetické poradenství a analýzy Vladimír Štěpán však upozorňuje, že pokud Rusko dodávky plynu přeruší, bude to pro Česko znamenat velký problém.

"V zásobnících není nic. Není pravda, že tam je zásoba na měsíc. Tvrdím, že není, protože znám zásobníky. To není geologicky možné. Ty jsou vytěžené, jsou po zimě a musí se stabilizovat. Nebude tady žádný plyn."

Analytik think-tanku: Gazprom zásobníky během léta nedoplnil

Ilustrační foto: Úřad vlády ČR

Největšími zásobami zemního plynu na světě disponuje ruský Gazprom. Ten své dodávky do Evropy začal postupně snižovat už během loňského roku. Jak uvedl pro Aktuálně.cz analytik think-tanku Bruegel Simone Tagliapietra, v únoru ještě před ruskou invazí na Ukrajinu byla západoevropská úložiště o třetinu prázdnější, než jak bývá touto roční dobou zvykem. Gazprom si je totiž v minulosti pronajal a z neznámého důvodu je během léta nedoplnil.

Mobilní tankovací stanice na zkapalněný plyn | Foto: Zlatkaxpatka, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

V případě zastavení dodávek by země Evropské unie musely snížit roční spotřebu o 10 až 15 procent. Nejvíce by pomohlo zvýšení výroby uhelných elektráren, omezení spotřeby v průmyslu a snížení spotřeby obytných a komerčních objektů, urychlené zavádění tepelných čerpadel a rychlý rozvoj fotovoltaiky.

Určitým řešením je zkaplněný zemní plyn. Jeho cena se však meziročně zdvojnásobila a jeho použití vyžaduje také zlepšení infrastruktury. Podle odborníků bude cena zemního plynu na evropském trhu přinejmenším v nejbližších dvou letech velmi vysoká.