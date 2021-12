Epidemie koronaviru se zastavila na rizikových číslech, zátěž nemocnic potrvá do Vánoc

Epidemie koronaviru stagnuje, rizikové ukazatele se ale stále drží vysoko, jako například podíl pozitivních testů. V České televizi to řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Z lidí, kteří mají příznaky nemoci covid-19, se nákazu podaří prokázat u 30 procent, v nejpostiženějších regionech je to 40 procent. Nákaza se navíc dál šíří i mezi rizikovou populací, kam patří hlavně senioři, říká Dušek. Nemocnice přijímají až 800 pacientů s covidem-19 denně, obsazenost jednotek intenzivní péče překročila rizikovou hranici. Vysoká zátěž nemocnic podle Duška vydrží do Vánoc. V nejtěžším stavu na přístroji ECMO je teď podle něj přes 500 lidí, 76 % z nich nemá očkování.