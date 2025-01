Evropská unie musí USA vysvětlit nevýhody obchodní války, uvedl Lipavský

Evropská unie musí být podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského připravena USA jasně vysvětlit, že není výhodné, aby se obě strany dostaly do vzájemné obchodní války. Lipavský to řekl novinářům po skončení jednání unijních šéfů diplomacií v Bruselu. Ze strany EU to podle něj bude znamenat, že musí vystupovat vůči Spojeným státům "jednotně".

"Bavili jsme se o tom, co pro Evropu znamená nová americká administrativa, nebyl z toho ale jeden konkrétní závěr. Byla to diskuze, kde zaznívaly různé pohledy členských zemí EU," uvedl Lipavský. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po jednání uvedla, že pozvala nového amerického ministra zahraničí Marka Rubia na některé z jednání ministrů zemí EU v Bruselu. Ráda by rovněž "co nejdříve to bude možné navštívila Washington," dodala.