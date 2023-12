Festival Berlinale uvede film Ještě nejsem, kým chci být české režisérky Tasovské

Filmový festival Berlinale uvede film "Ještě nejsem, kým chci být" české režisérky dokumentárních filmů Kláry Tasovské. Oznámili to němečtí pořadatelé prestižní přehlídky. Dokumentrání snímek popisuje tvorbu a život české fotografky Libuše Jarcovjákové. Ta dlouhodobě dokumentovala romskou, vietnamskou a homosexuální komunitu v Československu. V polovině osmdesátých let Libuše Jarcovjáková emigrovala do Západního Berlína, kde žila a fotila až do sametové revoluce.