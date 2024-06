Fiala: Česko preferuje dohodu na obsazení vedoucích pozic v EU v balíku

Česká republika preferuje, aby se Evropská rada dohodla na obsazení vedoucích pozic v Evropské unii dohromady v jednom balíku. Před odletem do Bruselu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Je podle něj potřeba zohledňovat poměry frakcí v Evropském parlamentu vzešlé z nedávných voleb i geografickou vyváženost. V Bruselu odpoledne začíná dvoudenní summit EU, na kterém budou unijní prezidenti a premiéři řešit zejména situaci na Ukrajině, na Blízkém východě a diskutovat o budoucím směřování Evropské unie. Zásadním tématem je také rozdělení klíčových postů v EU, na kterém by se měli shodnout. Tématem, o kterém se v posledních dnech nejvíce spekulovalo, je rozdělení klíčových pozic. Funkci předsedkyně Evropské komise by měla získat dosavadní šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová z Evropské lidové strany (EPP), která zvítězila ve volbách. Hlavním kandidátem socialistů do čela Evropské rady, tedy unijních summitů, je bývalý portugalský premiér António Costa a novou šéfkou unijní diplomacie by se nejspíš měla stát estonská premiérka Kaja Kallasová.