Fiala: Převzetí kontroly USA nad Gazou by byl obtížně realizovatelný krok

Převzetí kontroly nad Pásmem Gazy Spojenými státy by byl podle premiéra Petra Fialy (ODS) obtížně realizovatelný krok. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Americký prezident Donald Trump po úterním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě uvedl, že Spojené státy chtějí převzít kontrolu a vlastnictví nad Pásmem Gazy a přestavět ho poté, co bude místní palestinské obyvatelstvo přesídleno jinam. "Já myslím, že ne všechny kroky nebo výroky, které říká americký prezident Trump, ale které určitě musíme brát vážně, ale nemusíme je brát doslova, ne všechny ty kroky jsou realizovatelné. A toto si myslím, že je krok, který by byl velmi obtížně realizovatelný, stejně tak jako třeba některé výroky, které se týkají Grónska," řekl Fiala. Je ale zřejmé, že USA musí hrát klíčovou roli v tom, aby se situace na Blízkém východě zklidnila a dlouhodobě stabilizovala, dodal. Klíčem k řešení problémů na Blízkém východě je podle Fialy oslabení Íránu, je podle něj potřeba dívat se na propojování ruské a íránské spolupráce.