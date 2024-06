Fiala: Referendum neohrožuje projekt gigafactory

Místní referendum v Dolní Lutyni na Karvinsku, ve kterém se lidé postavili proti stavbě továrny na výrobu baterií do elektrických automobilů, neohrožuje projekt takzvané gigafactory. Novinářům to dnes na pražské konferenci Česko na křižovatce II řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je třeba s místními obyvateli pracovat a ukázat jim možné přínosy projektu. Zároveň zdůraznil, že Česko potřebuje získávat investice, které přinášejí do země technologie budoucnosti.

Fiala podotkl, že s nesouhlasem se na počátku setkával i záměr postavit podobnou továrnu v Líních u Plzně, část kritiků ale podle něj později změnila názor a zrušení záměru nakonec litovala. Také podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje by Česko mělo o investici v Dolní Lutyni usilovat, přestože je odpor místních obyvatel pochopitelný. Pokud by ale Česko vždy ustupovalo obavám místních obyvatel, žádná strategická investice by se podle něj v zemi nerealizovala.