Fiala v Kyjevě: Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste v tom sami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v úterý večer v Kyjevě setkal s premiéry Česka, Polska a Slovinska. Jejich návštěvu Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích označil za silný projev podpory pro bojující Ukrajinu. "Vaše návštěva Kyjeva v této pro Ukrajinu těžké době je silným důkazem podpory. Velmi si toho vážíme," uvedl Zelenskyj na sociální síti Telegram, kde zveřejnil také záběry ze setkání. Toho se kromě trojice šéfů vlád zúčastnil rovněž polský vicepremiér a de facto nejvlivnější polský politik Jaroslaw Kaczyński. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša dorazili do Kyjeva vlakem. Zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi. „Jsem velice rád, že tu můžu být a vyjádřit podporu vaší zemi a vašemu boji. Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Hlavním cílem naší návštěvy je vyjádřit to, že nejste sami. Naše země vám stojí po boku, spolu s Evropou,“ řekl po setkání český předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Před setkáním se Zelenským politici jednali také s premiérem Denysem Šmyhalem, který na twitteru napsal, že hovořili o podpoře Ukrajiny a posílení sankcí kvůli ruské agresi.