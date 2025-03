Fiala: Výdaje na obranu ve výši tří procent HDP je vláda schopná efektivně využít

Obranné výdaje ve výši tří procent hrubého domácího produktu je vláda schopna efektivně využít. Oznámil to premiér Petr Fiala (ODS) v Žatci na Lounsku, kde navštívil cvičiště 4. brigády rychlého nasazení při příležitost 26 let od vstupu Česka do NATO. Mezi projekty uvedl nákup amerických letounů F-35, bojových vozidel pěchoty, tanků nebo protivzdušné obrany. O postupném navýšení výdajů na obranu vláda rozhodla minulý týden. Tři procenta HDP na obranu by tak Česko mělo vydávat v roce 2030. Jak ale Fiala řekl, nemusí to být konečný stav a možná se ukáže, že bude potřeba obranu Evropy posílit ještě více, řekl v Žatci. Náčelník generálního štábu Karel Řehka uvedl, že Česko musí být schopno tři procenta HDP utrácet a pokud tomu brání nějaká pravidla či procesy, je nutné je změnit. "Potřebujeme především dnes konsolidovat a dát do pořádku bojeschopnost všech prvků, které vyčleňujeme do kolektivní obrany," poznamenal. "To jsou především dvě brigádní úkolová uskupení těžkého a středního typu, ale potom i další jednotky," řekl Řehka.

Při příležitosti 26. výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance (NATO) Fiala řekl, že je aliance základem bezpečnosti a stability. "Současně ale musíme vnímat, že mezinárodní řád prochází obrovskou změnou, která je velmi rychlá, kterou vidíme v posledních týdnech a vidíme ji v různých oblastech," uvedl.

Na čtvrtek premiér svolal jednání předsedů parlamentních stran o bezpečnosti Česka. Opoziční ANO a SPD se ale nezúčastní. Fiala uvedl, že jim i tak pošle text prohlášení, které se obranyschopnosti týká.