Film Natálie Durchánkové z FAMU je ve finále studentských Oscarů

Animovaný dokument studentky FAMU Natálie Durchánkové Přes střepy je mezi sedmi filmy v kategorii dokument, které mohou vyhrát studentského Oscara. Slavnostní vyhlášení vítězů letošního 50. ročníku bude 24. října v Los Angeles. V české historii tuto prestižní cenu získaly dva filmy - Ropáci, absolventský snímek Jana Svěráka, a v roce 2019 animovaný film Dcera Darji Kaščejevové.

Do finále studentského Oscara se letos probojovalo 26 snímků z deseti zemí a 22 filmových škol z celého světa, a to ve čtyřech kategoriích: experimentální, animovaný, dokumentární a hraný film. V kategorii dokumentární film prošlo do semifinále 17 filmů, ve finále je jich sedm, z toho pět z USA a dva z Evropy - Velké Británie a České republiky.

Studentka třetího ročníku katedry animované tvorby FAMU se rozhodla ve svém filmu zpracovat traumatický zážitek znásilněné ženy. Čtyřminutový snímek diváky provází nejen zkušeností, jež by se dala nazvat noční můrou, ale také nelehkým procesem zpracování a uzdravování, vyžadujícím značnou duševní sílu a odhodlání. "Odpovědí jsem sesbírala více, ale když jsem se poprvé setkala s příběhem respondentky filmu, byla jsem ohromena její duševní silou a odolností. Okamžitě jsem věděla, že jsem příběh filmu našla," uvedla autorka filmu. To, že se film dostal do finále soutěže, pomůže podle ní tomu, že se příběh dostane do hledáčku širšího publika a mohl by pomoci v cestě k zahojení dalším.