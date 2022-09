Filmový archiv uvede v Paříži přehlídku českých němých filmů

Národní filmový archiv představí pařížskému publiku klasické či málo známé němé české filmy, které vznikly mezi roky 1898 a 1932. ČTK to řekla Jana Lohrová, vedoucí oddělení PR filmového archivu. Přehlídka se uskuteční od 28. září do 18. října. Cyklus zahrne první filmy natočené Janem Kříženeckým, který zakoupil kinematograf od bratří Lumiérů, až po Extasi Gustava Machatého z počátku 30. let. "Průkopník kinematografie v českých zemích Jan Kříženecký dělal totéž, co jeho souputníci v ostatních zemích. My však máme to štěstí, že se naprostá většina jeho prací dochovala v naší sbírce, některé v podobě originálních negativů či kopií. Digitalizace je pro nás skvělým nástrojem pro zpřístupnění klasických filmů a díky ní se diváci mohou podívat, jak Kříženeckého kratičké filmy dnes vypadají," uvedl Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu. Cyklus Pohyb a barva, složený z krátkých filmů natočených v letech 1904 až 1918, poskytne vhled do sbírky zahraničních filmů v NFA. Cyklus Světlo a forma nabídne experimentální filmy z 20. a 30. let 20. století. V programu nechybí ani hrané celovečerní filmy, například snímky Cikáni (1921) Karla Antona nebo Ukřižovaná (1921) Borise Orlického. Příkladem tvorby jednoho z profesních filmových týmů své doby je film Bílý ráj (1924) režiséra a herce Karla Lamače, kameramana Otto Hellera, herečky Anny Ondrákové a scenáristy Václava Wassermana.