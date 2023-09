Přijali mě i s mojí kostrbatou češtinou. Mám Čechy prostě ráda, říká rytířka Řádu čestné legie Chantal Poullainová

Narodila se na jihu Francie, žila ve Švýcarsku, krátce v Anglii a plánovala budoucnost ve Spojených státech. Kvůli lásce se ale Chantal Poullainová usadila v komunistickém Československu. I když to jako cizinka neměla jednoduché, dokázala se prosadit nejen jako osobitá herečka a šansoniérka, ale i v charitě. Nyní je čerstvou nositelkou nejvyššího francouzského státního vyznamenání - Řádu čestné legie.

Francouzský velvyslanec v Praze Alexis Dutertre s Chantal Poullain | Foto: Anna Kubišta, Radio Prague International

Francie ocenila Chantal Poullainovou za dlouhodobé obohacování české a francouzské kultury, přispívání k přátelství mezi oběma zeměmi i za činnost v humanitární oblasti. Vyznamenání si česko- francouzská umělkyně převzala na francouzské ambasádě v Praze. Insignie rytířky jí předal francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

„Významná herečka filmu i divadel, šansoniérka, zakladatelka nadace Archa Chantal na podporu nemocných dětí. Chantal Poullainová si Československo vybrala za svůj domov v době normalizace a navzdory tehdejším omezením vybudovala obdivuhodnou kariéru. S úctou jsem jí předal Řád čestné legie,“ uvedl velvyslanec.

Slavnostního předávání vyznamenání se zúčastnila i rodina a přátelé herečky. Ona sama přiznala, že to pro ni bylo mě velké překvapení a velká čest.

„Ještě jsem se z toho úplně nevzpamatovala. To, že jsem získala Řád čestné legie, je pro mě obrovská pocta. Udělalo to radost i celé mé rodině, mému synovi a všem, kteří mě obklopují. Je to nádhera, ale zároveň mám před sebou ještě velký kus práce, abych si toto ocenění ještě více zasloužila,“ konstatovala Poullainová.

Alexis Dutertre, Chantal Poullain, Vladimír Polívka a Bolek Polívka | Foto: Anna Kubišta, Radio Prague International

V rozhovoru pro Radio Prague International také zavzpomínala na svůj příchod do tehdejšího komunistického Československa. Bylo to po seznámení s hercem Boleslavem Polívkou v roce 1982.

„Myslím, že mě to mnohému naučilo. Nikdy jsem si nemyslela, že udělám takovou zkušenost. Život v Československu mi ukázal, jak je důležitá svoboda slova a rozhodnutí, která v životě děláme. Když jsem stála frontu na potraviny, třeba na citrony, často jsem si vzpomněla na svou babičku, která mi vštěpovala úctu k jídlu, jako k něčemu, co není samozřejmé a s čím se má šetřit. Dřív jsem prostě vymačkala citron a zahodila ho. Když je člověk mladý, některé věci jdou mimo něj. Ale já jsem si je tu začala uvědomovat,“ popsala.

Češi mi to vše vrátili

Chantal Poullain | Foto: Pavla Kopřivová, Český rozhlas

Chantal Poullainová přiznala, že v zemi, kde tehdy panovala diktatura a nesvoboda, to neměla vždycky jednoduché, přesto svého rozhodnutí nelituje.

„Někdy jsem měla horší období, atmosféra byla deprimující, na to nezapomínejme. Musela jsem se třeba naučit neoblékat se příliš výstředně, neupoutávat na sebe pozornost. Dělala jsem všechno, abych zapadla mezi ostatní, abych byla přijatelná. A nebylo to vždycky snadné!“

„Ale Češi mi to vše vrátili ne na 100, ale na 110 procent. Přijali mě mezi sebe, i s mojí kostrbatou češtinou. Dostala jsem tu mnoho skvělých příležitostí a jsem za ně vděčná. Mám Čechy prostě ráda,“ říká Chantal Poullainová.

Hereckou kariéru v Československu začala po boku svého tehdejšího manžela Bolka Polívky. Nejdříve na scéně Divadla Na Provázku a v Divadle Bolka Polívky v legendární inscenaci Šašek a královna. Později hostovala v řadě českých divadel, včetně Národního, účinkovala v mnoha muzikálech, ve filmech i televizních inscenacích. Nyní hraje například v Divadle Bolka Polívky a také koncertuje - zpívá vlastní písně i tradiční francouzské šansony.

Foto: Nadace Archa Chantal

Kromě řady filmových a divadelních rolí má Poullainová za sebou i 30 let v čele nadace Archa Chantal, která se zasazuje o hezčí a příjemnější prostředí v nemocnicích, tedy hlavně v dětských odděleních. Je její zakladatelkou i prezidentkou. V nemocnicích realizovala pro děti už přes 50 projektů.

„Je to o tom, že celé dětství jsem byla vychovaná, že máme pomáhat. Dívat se kolem sebe a vnímat, co je potřeba. A pro mě je to hlavně o tom, že mohu být užitečná a nežiju svůj život sobecky,“ vysvětlila Chantal Poullainová nedávno v Českém rozhlase.