Finanční škody po tornádu na jihu Moravy odhaduje kraj na 15 miliard

Škody v obcích zasažených tornádem odhaduje vedení Jihomoravského kraje zatím na 15 miliard korun. Po jednání krizového štábu kraje to řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník z KDU-ČSL. V částce jsou škody na majetku vlastněném krajem a obcemi, ale i na domech nebo autech v osobním vlastnictví lidí. Částka ale podle Zámečníka není konečná a bude ještě stoupat.

Vláda schválila pomoc pro podnikatele

Podnikatelé z poškozených oblastí na jižní Moravě dostanou od státu finanční pomoc. Proplatí jim 80 až 100 procent výdajů na pořízení nového majetku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za ANO to schválila vláda. Maximální výše podpory bude jeden milion korun. Zároveň stát poskytne zájemcům i bezúročnou půjčku do výše až 45 milionů korun na firmu. Podnikatelé a firmy z oblastí zasažených tornádem budou mít také delší lhůtu na úhradu daní nebo podání daňového přiznání. Řekla to ministryně financí za ANO Alena Schillerová.