Firma Liberty Ostrava je v úpadku, podle analytiků je to dobrý krok

Rozhodnutí soudu poslat do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava je dobrý krok pro stát, pro věřitele, pro region k uchování stability, pro zaměstnance pro zlepšení jejich vyhlídek i pro samotnou firmu. Shodují se na tom oslovení analytici. Krajský soud v Ostravě poslal firmu do úpadku poté, co na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Podle odborníků bude vyhlášení úpadku především formálním spouštěčem k procesům, které firma připravila dříve.

Firma v insolvenčním návrhu uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pšt miliard korun. Huť nemá peníze na mzdy a zaměstnancům bude jejich náhradu minimálně v dalších měsících vyplácet stát. Vláda chce najít pro Liberty Ostrava nového investora, který by pomohl firmu stabilizovat.