Firmy a zaměstnanci se budou zřejmě moct dohodnout na náhradě nákladů za home office

Zaměstnavatelé a zaměstnanci se budou moci zřejmě vzájemně dohodnout na částečné náhradě nákladů, které zaměstnancům vznikají při práci z domova. Novinářům to řekl v souvislosti s přijetím vládní novely zákoníku práce viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Norma míří k projednání do Poslanecké sněmovny. Původní návrh novely zákoníku práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí podle Prouzy počítal s výrazně složitějšími pravidly. Novou verzi novely považuje za vyvážený kompromis. Komora podle něj uspěla především se snížením administrativní zátěže při práci na home office. "Od počátku jsme prosazovali, aby si podmínky práce z domova mohli zaměstnanci se zaměstnavatelem svobodně dohodnout. Původní návrh, který chtěl stanovovat zákonem detaily práce z domova, jsme považovali za absurdní, administrativně i finančně náročný postup, protože pro mnoho zaměstnanců je práce z domova vítaným benefitem," uvedl Prouza. Práce z domova je podle něj vyhledávaný zaměstnanecký benefit, který zaměstnancům umožňuje sladit práci a osobní život. Home office v případě, že to charakter práce umožňuje, nyní nabízí podle šetření komory 93 procent zaměstnavatelů. Sedm z deseti jej označuje za vhodné řešení v případech, kdy zaměstnanec musí pečovat o člena rodiny. Stejně tak jej vítá i při zdravotní indispozici zaměstnance.