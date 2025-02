Fotbalisté Plzně porazili Ferencváros 3:0 a postoupili do osmifinále Evropské ligy

Fotbalisté Plzně v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy zdolali Ferencváros Budapešť doma 3:0 a zajistili si tím osmifinále. Viktoria zvrátila vývoj dvojzápasu po venkovní prohře 0:1. Západočeši ve čtvrtek proti maďarskému celku rozhodli už v prvním poločase, kdy se postupně trefili Václav Jemelka, Pavel Šulc a Rafiu Durosinmi. V další fázi se Plzeň utká buď s vítězem základní části Laziem Řím nebo s Bilbaem, kde v lednu prohrála 1:3. Soupeře jí určí los ve švýcarském Nyonu. Viktoria se tím ideálně naladila na nedělní šlágr ligy, kde se utká s lídrem tabulky Slavií.

"Velký úspěch a velká spokojenost. Víme, že teď dostaneme Lazio Řím, nebo Bilbao, máme se na co těšit. Postup by byl z říše snů. Nechte nás si teď dát jednu štamprličku a zítra začneme přemýšlet o Slavii," řekl trenér Viktorie Miroslav Koubek na tiskové konferenci Plzeň je jediným českým zástupcem ve vyřazovací fázi této pohárové sezony. Na evropské scéně prošla do play off druhý rok po sobě, vloni účastí ve čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhla na klubové maximum.