Fotbalisté Plzně začali 3. předkolo Ligy mistrů vítězně, Šeriff Tiraspol porazili 2:1

Fotbalisté Plzně rozehráli 3. předkolo Ligy mistrů vítězně. V Kišiněvě porazili Šerif Tiraspol 2:1. „Velmi dobrý týmový výkon, každý z kluků hrál velmi dobře,“ řekl na tiskové konferenci trenér Michal Bílek. Odvetu s Šerifem Tiraspol odehrají fotbalisté Plzně příští týden doma.V případě postupu do závěrečného předkola Ligy Mistrů narazí Západočeši na vítěze zápasu Ferencvároš Budapešť - Karabach. Pokud by Plzeň prohrála, v play off Evropské ligy ji čeká horší z dvojice Crvena Zvezda Bělěhrad - Pjunik Jerevan.