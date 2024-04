Český fotbal slaví. Plzeň posunula českého šampiona z příští sezony do Ligy mistrů

Jestli to bude Sparta, Slavie, Plzeň, Liberec nebo jiný klub, se ještě uvidí. Jisté ale je, že vítěz české ligy z příští sezony si zahraje Ligu mistrů. Česko se totiž posunulo na klíčové desáté místo v tabulce národních koeficientů UEFA. A to díky fotbalistům Plzně, kteří v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy remizovali s Fiorentinou.

„Je to tam! Skáčeme na desáté místo v žebříčku koeficientů a je jasné, že příští sezonu se v lize bude hrát o přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů!“ napsal na síti X specializovaný účet FC Koeficient, který monitoruje české týmy v evropských pohárech, žebříčky národních i klubových koeficientů.

Plzeň remizovala s Fiorentinou | Foto: Václav Pancer, ČTK

Potřebný bod k posunu na desáté místo v žebříčku národních koeficientů Evropské fotbalové unie UEFA získali fotbalisté Plzně. V úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy hrála totiž Viktorka s italskou Fiorentinou bez branek. Plzeňští fotbalisté byli posledním českým zástupcem v pohárové sezoně. Sparta i Slavia vypadly v osmifinále Evropské ligy.

Díky výkonu Plzně vyšle Česko do vysokých předkol UEFA pět klubů. Jeden přímo do základní skupiny Ligy mistrů, druhý do předkola milionářské soutěže. Další dva kluby půjdou do Evropské ligy a pátý do Evropské konferenční ligy.

V elitní desítce žebříčku figuruje Česko poprvé od roku 2004. Zatím je maximem osmá příčka z přelomu tisíciletí. Česko letos mělo poprvé v historii v jarní vyřazovací fázi trojici týmů a prožívá rekordní ročník. Díky čtvrteční remíze Plzně vylepšilo zisk už na 13,5 bodu. „Dostali jsme se mimochodem do stavu, kdy jsme za tuto sezonu získali víc bodů než za předchozí dvě sezóny dohromady,“ dodává FC Koeficient.

Gratulace i od rivalů z Prahy

Plzni po zápase hned na sociálních sítích gratulovaly tisíce fanoušků, a nejen Viktroky.

„Obrovská gratulace plzeňským frajerům a mistr Koubek je maximální trenérská kvalita; Při tolika absencích uhrála Plzeň maximum. Fotbalový národ děkuje Plzni za přímou vstupenkou do LM pro český klub; Byl to dobrý fotbal... Když si vezmeme plzeňskou marodku a to, že Fiorentina je velkoklub, je to krásný výsledek. Nejen pro Plzeň ale i pro český fotbal jako takový. Sparta se Slavií toho zvládly na koeficient uhrát dost, ale nebýt Viktorky, nebyli bychom dneska desátí; Parádní bod do koeficentu. Díky za to, že jste to dotáhli pro český fotbal a přeju, abyste v Itálii vydřeli postup. Fanoušek Baníku; Gratuluji k výsledku, i když vám chyběli hráči, vydřeli jste remízu, přeji vám výhru v odvetě...Slávistka; Gratulujem českému futbalu ku garantovanému miestu v skupine LM! U nás na Slovensku takéto veci znejú ako úplné sci-fi… Bravo!“

Gratulace na západ Čech přišly i od rivalů z Prahy. „V evropských soutěžích hrajeme v jednom dresu. Viktorka dokázala zázrak. Být v koeficientu do desátého místa je sen každé země. Předstihli jsme Skotsko,“ napsal na síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Díky dnešní remíze dostane každý klub české ligy, který se nedostane do ligových fází UEFA klubových soutěží, skoro 20 milionů korun. Český fotbal získá od UEFA stovky milionů korun. Viktorii by mel český profesionální fotbal poděkovat mimořádným způsobem. Jsem šťastný, že jsem mohl fandit,“ uvedl Tvrdík.

V podobném duchu ocenil výkon Plzně i generální ředitel Sparty Tomáš Křivda. „Nejen že se mistr ročníku 2024/25 naší nejvyšší soutěže kvalifikuje přímo do ligové fáze Champions League, ale díky principu solidarity UEFA klubových soutěží získají ostatní prvoligové kluby, které se ligových fází UEFA klubových soutěží nebudou účastnit, mnohem vyšší finanční podporu,“ uvedl na sociální síti X.