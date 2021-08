Hamáček: Většina evakuovaných Afghánců chce zůstat v Česku

Většina evakuovaných Afghánců vidí svou další budoucnost v České republice. Po tiskové konferenci sociálních demokratů to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD kandidující v říjnových volbách. Česko vypravilo do Afghánistánu tři záchranné letouny, celkem přivezly 195 lidí. Vedle Čechů dopravily i afghánské spolupracovníky s rodinami či Afghánce, kteří v Česku trvale žijí. Afghánců bylo podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) 170. Všichni museli kvůli epidemii koronaviru do karantény. Podle Hamáčka s nimi české úřady průběžně o jejich dalších v plánech vedou pohovory. Podle typu ochrany, pro kterou se evakuovaní lidé rozhodnou, bude ministerstvo vnitra postupovat standardními postupy v rámci státního integračního programu.