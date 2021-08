Kulhánek: Úspěch evakuační mise z Afghánistánu byl opravdový zázrak

Evakuační lety přepravily z Afghánistánu do Prahy třemi lety skoro 200 lidí. Podle zástupců vlády Česko evakuovalo ze země, kterou po odchodu západních vojáků ovládlo islamistické hnutí Tálibán, všechny spolupracovníky české armády, které evakuovat mělo. Třetím letem tak byla evakuační mise skončena.

Česká republika vyslala do Afghánistánu tři armádní speciály, poslední přistál v Praze ve středu večer. Do Česka jimi přiletěli zaměstnanci české ambasády včetně velvyslance Jiřího Balouna, čeští vojáci, afghánští spolupracovníci velvyslanectví a české armády s rodinami a také Afghánci, kteří mají v Česku trvalý pobyt.

Jiří Baloun a Andrej Babiš | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Zachránili jsme všechny, koho jsme zachránit chtěli,“ řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO). Čeští vojáci a velvyslanec Baloun podle něj předvedli fantastický výkon a díky nim se podařilo zachránit spoustu životů. Za nasazení pak premiér poděkoval i ministrovi zahraničí Jakubu Kulhánkovi (ČSSD).

Ten přiznal, že česká diplomacie a armáda mají za sebou jednu z nejtěžších zkoušek z posledních let. Stejnou zkouškou podle něj prošly i evakuované afghánské rodiny, které s sebou často měly malé děti. Byly podle něj v přímém ohrožení života. Úspěch operace označil ministr za opravdový zázrak.

Podle českého velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna měl zastupitelský úřad na vyřešení odjezdu ze země pouze hodiny. „Česká republika se nemá za co stydět. Vzala maximum lidí, včetně místních spolupracovníků,“ řekl. Odkazoval tím na to, že několik lidí česká letadla přepravila pro Polsko a Slovensko.

Evakuační letadlo na letišti v Praze - Kbelích | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Mise skončena

Premiér Andrej Babiš informoval, že třetím letem z Afghánistánu byla evakuační mise skončena a další let do Kábulu se už nevypraví. K jeho zorganizování přitom české úřady vyzývají lidé, kteří se Afgháncům snaží pomáhat.

Podle spolku Vlčí máky jsou někteří místní spolupracovníci české armády stále v Kábulu. To nevyloučil ani ministr zahraničí, který uvedl, že ne všechny spolupracovníky se podařilo kontaktovat. Nevyloučil proto, že další jednotliví spolupracovníci České republiky nebo Afghánci s vazbou na Česko budou evakuováni spojenci.

Jakub Kulhánek | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Jsme dál v kontaktu s našimi partnery, kteří jsou v Kábulu. Nemohu vyloučit, že pokud by se ještě identifikoval člověk s vazbou na Českou republiku, můžeme se bavit o tom, že by evakuace proběhla prostřednictvím našich spojenců. Všechny spolupracovníky Armády ČR, kteří byli vybráni k evakuaci, jsme ale dostali do bezpečí,“ dodal šéf české diplomacie.

Podle jeho nepotvrzených informací by měli být dva spolupracovníci České republiky převáženi americkým letectvem.

Integrační program

Foto: Armáda ČR

Všichni evakuovaní Afghánci jsou podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v současnosti v karanténě v armádních objektech. Dostali vstupní víza na území České republiky a budou se moci rozhodnout, zda požádají v Česku o azyl, případně využijí institut strpění nebo si podají žádost o trvalý pobyt.

Podle Hamáčka resort zatím neví, kolik z nich bude chtít v Česku zůstat. „Ministerstvo vnitra s nimi povede individuální pohovory a až po nich bude jasné, zda a vlastně o kolik žadatelů se budeme v rámci programu starat,“ řekl Hamáček.

Evakuovaní afghánští spolupracovníci by se měli do české společnosti začlenit podle státního integračního programu. Ten v Česku funguje přes 20 let.