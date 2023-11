Historická Zubačka v jízdních řádech zůstane, i když ji Správa železnic zakázala

Nostalgické jízdy Zubačkou na trati z Tanvaldu do Kořenova v novém jízdním řádu zůstanou, přestože Správa železnic jejich provoz před týdnem zakázala. Na dotaz ČTK to řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který chce o zachování provozu pro příští rok ještě jednat. Letos už se zákaz Zubačky nedotkne, provoz ukončila o posledním říjnovém víkendu. Podle údajů na webu Zubačky by měl ale zákaz platit do skončení rekonstrukce trati. "Já mám informaci o tom, že Správa železnic připravuje investici, zatím se čeká na rozhodnutí o přidělení dotace. Žádají z česko-polského programu Interreg a vypadá to nadějně. Až budou mít rozhodnutí, tak chtějí začít soutěžit a stavět. Trochu se bojíme, že stavba bude moci začít až v roce 2025, a chceme proto jednat o překlenutí příští sezony," doplnil liberecký hejtman.

Unikátní ozubnicová trať mezi Tanvaldem a Kořenovem oslavila loni 120 let provozu. Spojuje Jizerské hory a Krkonoše a je nejstrmější železniční tratí v Česku. Dvanáctikilometrová trať je kulturní památkou, jsou na ní tři úseky s ozubnicí uprostřed koleje, které pomáhají lokomotivám překonat příkré stoupání 58 promile. P