Hladík: Nelegální odpad z Jiříkova a Brna-Horních Heršpic odvezou do 10 týdnů

Stovky tun nelegálního odpadu z Jiříkova na Bruntálsku a Brna - Horních Heršpic budou odvezeny zpět do Bavorska do deseti týdnů, odvoz zaplatí německá strana. V tiskové zprávě a na síti X o tom dnes informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), odvoz přibližně 500 tun odpadu z obou lokalit mu v telefonickém rozhovoru potvrdil jeho bavorský protějšek Thorsten Glauber.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. Náklad byl vyložen, právě o jeho návrat do Německa nyní české ministerstvo životního prostředí usiluje. O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko a odpad je zpátky v Německu. Od loňska leží nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází také od německé firmy Roth International, i na pozemku v Brně-Horních Heršpicích.