Hlavní hvězdou Colours of Ostrava bude americký zpěvák Lenny Kravitz

Hlavní hvězdou příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava bude americký zpěvák Lenny Kravitz. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zazpívá i skladby z chystané desky Blue Electric Light. ČTK to dnes řekl mluvčí hudební přehlídky Jindřich Vaněk. Festival se uskuteční 17. až 20. července 2024. Už dříve pořadatelé zveřejnili, že vystoupí Sam Smith nebo rocková legenda Queens of the Stone Age.

"Jsem nesmírně šťastná, protože se nám při skládání programu opravdu daří. Hudební nabídka pro rok 2024 reprezentuje nebývale široké spektrum žánrů v podání nesporně kvalitních interpretů. V programu máme několik letošních nominantů na Grammy i další ceny a teď také globální legendu rockové a funky muziky Lennyho Kravitze. O jeho vystoupení jsme usilovali v minulosti již několikrát a letos to konečně vyšlo," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová. Lenny Kravitz vystupuje na evropských festivalech zřídka.