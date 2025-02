Hospodářská komora nesouhlasí s návrhem duálního vzdělávání ve školské novele

Hospodářská komora nesouhlasí s návrhem zavedení takzvaného duálního vzdělávání v novele školského zákona, který podle ní neřeší financování a odpovědnost. Návrh podle ní neposkytuje zaměstnavatelům dostatečné podmínky pro efektivní zapojení se do odborného vzdělávání.

Duální vzdělávání funguje například v Německu. Školící podniky uzavírají s učni smlouvu o odborném vzdělávání, mladí lidé se pak vzdělávají třeba tři až čtyři dny v týdnu ve firmě a až dva dny ve škole. Firmy hradí náklady na vnitropodnikové školení a vyplácejí učňům příspěvek na školení, vyplývá z informací na webu Stálé konference spolkových úřadů koordinující školství a výchovu v Německu. Výhodou je podle německých úřadů bezproblémový přechod ze školy do pracovního života a výborná zaměstnatelnost absolventů.

Hospodářská komora kritizovala návrh již v připomínkovém řízení. Chtěla například, aby se zaměstnavatelé zapojili do inovací školních vzdělávacích programů. Navrhla i několik opatření, která by měla podle ní posílit spolupráci mezi školami a zaměstnavateli v praktickém vzdělávání. Chce například definovat náležitosti smlouvy mezi školami a firmami i smlouvy, které by s poskytovateli duálního praktického vzdělávání uzavírali žáci. Ministerstvo školství připomínky nepřijalo.