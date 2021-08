Vláda schválila zavedení mistrovské zkoušky. Návrh zákona se však do této Sněmovny nedostane

Karel Havlíček | Foto: Úřad vlády ČR

"Jedná se o jakýsi "doktorát" řemeslníka, nejvyšší možné ocenění, které bude dobrovolné. To znamená, že to nijak negativně neovlivní množství řemeslníků nebo pracovníků, kteří jdou do této profese. Ale bude to současně známka té nejvyšší kvality, což bude nepochybně oceněno jak odbornou veřejností, tak zákazníky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Do současné sněmovny zákon nepůjde

Do současné sněmovny však návrh zákona nepůjde, protože by se nestihl projednat. Podle Havlíčka je pro další poslance kompletně připravený a není nijak konfliktní.

Ilustrační foto: Technicians Make It Happen, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Hospodářská komora odhaduje, že v prvních pěti letech bude ročně asi 2000 zájemců o zkoušku. Lidé by za ni měli zaplatit v průměru 25.000 korun, bude to však daňově uznatelný náklad. Už teď je podle Havlíčka několik stovek zájemců.

"Řemeslník bude muset prokázat, že je schopen vytvořit mistrovské dílo ve spolupráci se svým cechem, že je schopen řídit práci při přípravě takového díla, třeba několik zaměstnanců, a současně, že je schopen vést základní ekonomickou agendu."

Mistrovská zkouška - nejvyšší meta pro řemeslníky

Petr Maleček | Foto: ČT24

Zkouška má být dobrovolná. Byla by určená pro lidi, kteří mají vzdělání v patřičném oboru a nejméně pětiletou praxi v oboru v posledních deseti letech. Jak uvedl v České televizi malíř pokojů Petr Maleček, řemeslo vykonává řadu let a vzdělávat se snaží už nyní.

"Určitě jsem pro mistrovskou zkoušku. Měla by to být záruka pro zákazníka, že si volá opravdu odborníka, který umí své řemeslo."

"Mistrovská zkouška je návrat k tomu, co tady fungovalo do roku 1949 a je to jakási nejvyšší meta pro řemeslníky, co se týká odbornosti," souhlasila Eva Svobodová z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Mistři řemeslníci by pak mohli předávat své zkušenosti dál a učit třeba řemeslo na střední škole.

Prestiž řemesel mohou zvýšit i nové výukové metody

Ilustrační foto: IFA teched, Flickr, CC BY 2.0

Zvýšit prestiž oboru a zájem mladých lidí by mohly i různé inovativní výukové metody. Třeba Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem vyvíjí software pro výuku ve virtuální realitě, ve které by třeba budoucí řemeslníci stavěli zdi.

Cílem projektu je zatraktivnit řemeslné a technické obory na středních školách. Kromě zedničení už existuje modul šroubování, který žáky naučí, jak zacházet se šroubováky. "Učitelé řeknou, co chtějí, aby modul uměl. Je to unikátní v tom, že jde o jedinou aktivní virtuální realitu na trhu, kdy se musí zapojit děti a plnit úkoly, aby zjistily principy," řekl Svatoslav Ježek ze společnosti NEKR VR.