Houbař narazil na dodávku převaděčů, běžence našel služební pes

Policisté odhalili nedaleko Mohelnice na Šumpersku další početnou skupinu migrantů ze Sýrie. Na podezřelou dodávku je v neděli upozornil houbař, celkem 26 běženců poté v lese objevil policejní psovod se psem, informoval ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Na Šumpersku je to za uplynulý týden již druhý případ. Naposledy bylo odhaleno 41 běženců ze Sýrie tísnících se v dodávce odstavené na dálnici D35 v Mohelnici. Převaděče v posledním případě zradila technická porucha vozu. Oznámení o podezřelém vozidle zaparkovaném na odpočívadle mezi obcemi Mohelnice a Studená Loučka obdrželi policisté v neděli. Na místo vyrazila hlídka, která u vozidla ztotožnila dva cizince ze západní Evropy, řidiče a spolujezdce. "Muži uváděli, že převáží nábytek a mají závadu na vozidle. O žádné skupině lidí nic nevěděli. Jejich tvrzení ale policisté nevěřili a zapojili do akce psovoda se psem. Ten za chvíli vypátral skupinu šestadvaceti osob. Pětadvacet mužů a jedna žena uvedli, že jsou ze Sýrie a míří do Německa. Po zastavení vozidla měli vystoupit a schovat se poblíž," uvedl Hejtman. Sedmadvacetiletý řidič a jeho o rok mladší krajan byli na místě zadrženi. Kriminalisté s oběma muži zahájili trestní stíhání pro podezření z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.