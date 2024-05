Hymnu na MS v hokeji zazpívá operní pěvec Adam Plachetka

Operní pěvec, basbarytonista Adam Plachetka zazpívá v pátek 10. května při slavnostním zahájení hokejového šampionátu v Praze českou hymnu. Jeho hlas zní i v nové nahrávce oficiální verze hymny z roku 2008. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ho doprovází orchestr Národního divadla (ND). ČTK o tom informoval mluvčí šampionátu Jan Kuklík.

Hymnu před začátkem hokejového utkání už Plachetka zpíval, na mistrovství světa to však bude premiéra. V roce 2015 zpíval na stadionu v New Jersey při slavnostním vyřazení dresu dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru Patrika Eliáše. O čtyři roky později jeho hlas zazněl v kanadské Ottawě při příležitosti uvedení útočníka Václava Nedomanského do hokejové Síně slávy NHL.