Index: Česko je v EU na 15. místě v kvalitě trhu práce, má nízkou produktivitu

Česká republika je na 15. místě z 27 zemí Evropské unie podle kvality trhu práce. Má sice nejnižší míru nezaměstnanosti v Unii a nejvíce volných pracovních míst, ale například produktivita práce klesá hluboko pod evropský průměr. Negativem jsou i rigidní pravidla práce či neochota zaměstnavatelů nabízet zkrácené úvazky. Vyplývá to z nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili a dnes zveřejnili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech. Podle nich jsou velkým problémem i nerovné podmínky v zaměstnávání mužů a žen. Nezaměstnanost v Česku v červenci činila 3,3 procenta, v evidenci bylo bez přes 240.000 nezaměstnaných a úřady práce nabízely 313.250 volných míst. "Téměř 90 procent volných pracovních míst jsou nabídky práce, které nevyžadují ani ukončený maturitní obor. Jinými slovy, z velké části jde o nabídky práce s nízkou mzdou," uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Podle něj kvůli stárnutí obyvatel a růstu vzdělanosti navíc tyto pozice z velké části nebudou nikdy obsazeny, protože nebude kým. "Buď tedy zaniknou, nebo se česká ekonomika otevře migraci levné pracovní síly. Jedinou alternativu představuje transformace založená na digitalizaci, robotizaci a automatizaci," dodal. Češi do práce dojíždějí v průměru 27 minut, což je v porovnání s ostatními státy dlouho. Tráví v ní také více času, týdně napracují téměř 40 hodin. Například v Německu je to zhruba o pět hodin méně. "Nejkratší pracovní výkon týdně podávají Nizozemci, kteří v práci nestráví ani 30,5 hodiny týdně. Celkově tak mají Češi 23. nejdelší průměrnou pracovní dobu," uvedl analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil.