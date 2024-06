Inkaso daně z nemovitosti proti loňsku vzrostlo o 86,5 pct

Lidé a firmy do konce května zaplatili na dani z nemovitosti 14,6 miliardy korun, o 86,5 procenta víc než loni ve stejnou dobu. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí k údajům o státním rozpočtu ke konci května. Daň byla splatná do konce května, u nemovitostí s vyměřenou daní nad 5000 korun poplatníci museli do konce uplynulého měsíce uhradit první splátku a druhou musí zaplatit do konce listopadu. Veškerý výnos daně z nemovitosti jde do rozpočtů obcí.

Zvýšení inkasa daně z nemovitosti se očekávalo. Vláda od letošního roku zvýšila základní koeficient daně o 80 procent, což by mělo obcím kompenzovat snížení jejich podílu na sdílených daních, jako je daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických a právnických osob. K úpravě takzvaného rozpočtového určení daní vláda přistoupila ve snaze konsolidovat veřejné finance.

Některým majitelům nemovitostí se vyměřená daň zvýšila výrazněji než o 80 procent. Způsobilo to současné rozhodnutí některých obcí zvýšit svůj místní koeficient.