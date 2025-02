Insolvenční správce zahájil prodej Liberty Ostrava, lze ji koupit i bez koksovny

Insolvenční správce Šimon Peták zahájil proces prodeje zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Výběrové řízení bude mít dvě kola, vítěz by mohl být znám do konce května. Zájemci se mohou rozhodnout, zda budou chtít koupit celý podnik včetně koksovny, nebo bez ní. V prvním kole budou zájemci předkládat závazné nabídky, ve druhém bude část z nich moci licitovat. Insolvenční správce to dnes sdělil ČTK.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu. Přes 900 věřitelů huti přihlásilo u soudu pohledávky za 23,23 miliardy korun, insolvenční správce zatím uznal pohledávky věřitelů zhruba za 7,4 miliardy korun.

V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz financují jiné firmy. Před rokem měla firma 6000 zaměstnanců, nyní v huti zůstává přibližně 2400 lidí.