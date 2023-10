Inspekce: Víc než polovina žáků nemá po základní škole dostatek znalostí o moderních dějinách

Žáci po ukončení základní školy nemají dostatečné znalosti o českých moderních dějinách. Zjistila to Česká školní inspekce z testů pro víc než 26 tisíc žáků v prvních ročnících středních škol. Pouze pětina žáků v testech dosáhla nejvyšší úrovně, naopak víc než polovina má o moderních dějinách pouze minimální nebo nedostatečné znalosti. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala většina žáků uvedla, že výuka moderních dějin je nedostatečná a chtěli by jí mít víc času. Asi 70 procent dětí podle něj uvedlo, že jim dějepis pomáhá porozumět dění ve světě. O nejnovějších dějinách a soudobých problémech ale žáky podle inspekce neučí dvě třetiny pedagogů, což se projevuje na znalostech školáků. "Učitelé dějepisu dospějí v devátém ročníku nejčastěji do 90. let 20. století, případně do roku 1989. Jen pětina z nich dovede výuku dějepisu do prvního desetiletí 21. století, do současnosti dospěje s výukou dějepisu přibližně 14 procent učitelů. Neuspokojivé je, že nejnovější dějiny a soudobé problémy žákům nepředávají dvě třetiny učitelů," uvedla inspekce. Ze zjištění inspekce taky vyplývá, že v hodinách dějepisu převládá takzvaná frontální výuka, tedy výklad učitele před žáky ve třídě. Tato výuka podle inspekce nedovoluje kvalitnější organizaci hodin s vyšším zapojením žáků do výuky.