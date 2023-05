Jarní potravinová sbírka byla rekordní, Češi darovali skoro 500 tun zboží

Do jarní potravinové sbírky lidé darovali rekordních 495 tun zboží. To je o 64 tun víc než loni. V kamenných prodejnách mohli lidé potraviny a drogerii darovat 22. dubna, v internetových obchodech sbírka skončila v úterý 2. května. Informovali o tom organizátoři sbírky s tím, že ale stále přibývá potřebných, kteří si pro zboží chodí. Většina ze sesbíraného zboží byly potraviny, drogerie Češi darovali 50 tun. Poravinová sbírka se koná pravidelně na jaře a na podzim, příště budou moct lidé přispět 11. listopadu. Letos v červenci začnou na 150 místech po celé zemi fungovat výdejny potravinových bank, kde se bude pomoc distribuovat přímo lidem. Projekt má být podle předsedy federace potravinových bank Aleše Slavíčka postaven na spolupráci s městy a počítá se i s kamennými výdejnami v některých městech. Mobilní výdejny by měly pomoci dostat potravinovou pomoc k 50.000 lidem.

Sbírka potravin se koná od roku 2013 a je jednou z největších charitativních akcí v Česku. Zapojuje se do ní tisíce dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a lidí z neziskových organizací. Darované zboží se převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně distribuuje potřebným přes jednotlivé charitativní organizace i města a obce.