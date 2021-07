Jednička Kvitová vypadla na tenisovém Prague Open už v prvním kole

Turnajová jednička a dvanáctá tenistka světa Petra Kvitová vypadla na pražském turnaji WTA nečekaně už v prvním kole. Slovenské tenistce ze třetí stovky žebříčku Rebece Šramkové podlehla 6:7, 6:3 a 4:6. Prague Open navíc dnes přišel i o další domácí hvězdu, třetí nasazená Markéta Vondroušová odstoupila kvůli zranění nohy. Do druhého kola na okruhu WTA naopak po více než dvou letech prošla Tereza Smitková, která si poradila dvakrát 6:2 s Australankou Maddison Inglisovou. Její další soupeřkou bude vítězka zápasu mezi pátou nasazenou Kateřinou Siniakovou a Britkou Jodie Anne Burrageovou.

"Jsem v přípravě, tělo trochu bolí a pravá noha to nevydržela. Ale byl to dobrý zápas a jsem ráda, že lidi zůstali až do konce," řekla v rozhovoru na kurtu Kvitová, která doufá, že zranění neohrozí její účast na olympiádě v Tokiu.