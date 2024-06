Jeruzalémská synagoga hostí výstavu věnovanou Franzi Kafkovi

Nová výstava v Jeruzalémské synagoze v Praze chce ukázat, co dílo Franze Kafky přináší soudobým umělcům a v čem je inspiruje. Výstava s názvem Vize Kafkova stínu obsahuje fotografie a malby 11 autorů, které doprovází úryvky z Kafkova literárního díla. V synagoze bude k vidění od pondělí, kdy uplyne 100 let od úmrtí pražského spisovatele, do konce letošního roku. Výstavu její tvůrci zahájili vernisáží, na které zazněla skladba současného českého skladatele Lukáše Hurníka též inspirovaná dílem Franze Kafky. "Chtěli jsme jít spíše cestou odrazu díla Franze Kafky v soudobém umění, protože většina těch autorů, co jsou tu na výstavě zastoupeni, jsou soudobí. Je to taková reflexe toho, co Kafka pro současné umělce i 100 let po své smrti přináší a čím je inspiruje. Anebo naopak, kdy my můžeme Kafku v dílech hledat, protože Kafka je poměrně široký a jeho dílo se dá vykládat různými způsoby," řekl ČTK spoluautor výstavy Pavel Veselý.