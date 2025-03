Jihočeští rybáři zahájili jarní výlovy

Jihočeští rybáři tento týden zahájili jarní výlovy. Loví při nich hlavně násadové ryby, které jsou staré do tří let a které přemístí do hlavních rybníků pro chov tržní ryby. Budou je lovit na podzim nebo další jaro právě pro prodej. Cenu kaprů nezvyšují, pohybuje se od 90 do 119 korun za kilogram. Loni díky teplému počasí začínala některá rybářství s výlovy už na přelomu února a března. Letos kormoráni začali škodit rybářům až v posledním týdnu, kdy led na rybnících rozmrzl. Vyplývá to z aktuálních vyjádření firem na dotaz ČTK. Třeboňští rybáři, kteří obhospodařují na 450 rybníků, budou lovit tři rybníky s tržní rybou pro Velikonoce, odhadují, že by mohli vylovit na 250 tun.