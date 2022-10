Začal výlov největšího českého rybníka Rožmberk. Na návštěvníky čekají kapří hranolky

Foto: Lucie Hochmanová, Český rozhlas

"Návštěvníci mohou ochutnat rybí speciality, vedle rybí polévky, filetů z ryb a kapřích hranolek také řízky třeboňských baštýřek a Jihočeské jerky ze sušeného masa. Pod hrází rybníka bude zázemí pro dětské návštěvníky s možností chytat ryby ze sádky a s ukázkami rybářského nářadí a techniky," uvedl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Lidé si budou moci koupit na sádkách i ryby. Třeboňští rybáři zdražili z 98 na 119 korun za kilogram, vzrostly jim náklady na krmiva.

Před covidem jezdilo na výlov přes 50 tisíc lidí

Foto: Lucie Hochmanová, Český rozhlas

Před koronavirovou pandemií jezdilo na výlov, který potrvá do 9. října, přes 50.000 lidí. Z podzimních výlovů 250 rybníků, které začaly v září a potrvají do listopadu, čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Meziročně to bude asi o 300 tun méně, za což může podle Malechy hlavně jarní sucho.

Na hrázi Rožmberka rostou 150 až 400 let staré duby. U přelivu najdete kamenný vodočet, který ukazuje výši vody v Rožmberku o povodních. V roce 2002 zachytil Rožmberk desetinásobek svého objemu. Rozlil se na plochu 2300 ha, ale uchránil povodí Lužnice od větších škod.

Rybník postavilo 800 lidí

Stavbu Rožmberka plánoval už Štěpánek Netolický, ale bál se množství vody z povodí Lužnice. Myšlenku dotáhl do konce až jeho nástupce Jakub Krčín z Jelčan. Kromě rybníka vybudoval i Novou řeku, která odvádí část vody z povodí Lužnice do povodí Nežárky a chrání tak Rožmberk před velkou vodou.

Rybník postavilo v letech 1584 až 1590 kolem 800 lidí, kteří přemístili 750 000 m³ zeminy. Na Rožmberku je prý možné pozorovat i zakřivení zeměkoule.

Foto: Lucie Hochmanová, Český rozhlas