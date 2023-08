Judistka Zachová skončila pátá v Budapešti a má blízko na olympiádu

Judistka Renata Zachová vybojovala páté místo na prestižním Masters v Budapešti a je blízko olympijské účasti na hrách za rok v Paříži. V boji o bronz v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů podlehla úřadující olympijské vítězce a šestinásobné mistryni světa Clarisse Agbégnénouové z Francie. Pokud se do Paříže Zachová kvalifikuje, bude první českou judistkou na OH po dvaceti letech.

Masters je po MS nejlépe bodovaným turnajem a významnou akcí v olympijské kvalifikaci. Zachové v žebříčku pro Paříž patřilo 14. místo, na hry se dostane dvacet judistek. Dnes v maďarské metropoli dosáhla na tři vítězství, dvakrát prohrála a odvezla si s jedním z největších úspěchů v kariéře také 648 bodů.

V neděli se v Budapešti představí dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek ve váze do 100 kg a David Klammert v devadesátce.