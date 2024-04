Jurečka: Jednání odborů a zástupců vlády o růstu platů by měla být v květnu

Zástupci vlády a odborů by měli v květnu začít jednat o zvýšení platů ve veřejném sektoru. Po svém jednání s vedením Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to novinářům řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je na místě dohodu o navýšení hledat, rád by ji měl už v květnu. Odbory požadují pro úředníky, pracovníky v kultuře či nepedagogy přidání o 15 procent, řekl předák ČMKOS Josef Středula. Zvýšení tarifů těmto profesím navrhuje i část zaměstnavatelů. Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dřív vládě doporučily zvednout těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent od dubna.

Jurečka uvedl, že je mu návrh části zaměstnavatelů "poměrně sympatický" a povede se o něm diskuse. "Jasně jsem řekl koaličním partnerům, že je na místě hledat dohodu, jakým způsobem vyřešit tu otázku zvýšení platů pro veřejný sektor v letošním roce. Jedna věc je zvýšení tarifů jako takových, druhá zajištění finančních prostředků v kapitolách (rozpočtech ministerstev) tak, aby si lidé skutečně reálně odnesli to zvýšení jako takové... Uvidíme, jak se dohodneme. Byl bych rád, aby v rámci května dohoda byla, ať situace je předvídatelná, ať se uklidní i určité emoce," řekl ministr práce.