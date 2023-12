Jurečka: O důchody si bude možné nyní zažádat on-line

Nově by mělo být možné podávat žádosti o důchody on-line. Na tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Změna se týká jak starobních důchodů, tak i invalidních nebo pozůstalostních. Není už proto nutné chodit na pobočky sociální správy, stačí využít přihlášení přes elektronickou identitu. Podle šéfa resortu by vyplňování formuláře mělo zabrat nanejvýš několik minut, protože řada údajů je už předem vyplněná. V prosinci bude sociální správa službu testovat, poté ji zavede plošně.

Vývoj této služby stál podle resortu 53 milionů, z toho 51 putovalo z evropských peněz, protože se jedná o součást unijního procesu digitalizace. Šéf České zprávy sociálního zabezpečení předpokládá, že už příští rok by mohlo až deset procent žádostí přijít digitálně. Loni obdržela ČSSZ celkem 249.500 žádostí o důchody, 144.200 z nich byly žádosti o starobní penzi.