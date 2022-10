Jurečka: Snížení důchodů komunistických exponentů by se týkalo zhruba 3000 lidí

Snížení starobních důchodů prominentům bývalého komunistického režimu o 300 korun za každý i započatý rok ve funkci by se týkalo zhruba 3000 lidí. Na tiskové konferenci před dnešním začátkem jednání Sněmovny, na kterém chce pozměňovací návrh předložit, to uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Seznamy bývalých funkcionářů by měl sestavit Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby se změna mohla připravit v příštím roce a snížení by mohlo nastat v roce 2024, dodal. Pozměňovací návrh chce Jurečka přidat k vládní novele o možnosti předčasných penzí bez krácení pro záchranáře.

Krácení důchodů komunistických exponentů v někdejším Československu by mělo podle předkladatelů "hrát symbolickou roli", cílem podle nich není znatelný propad jejich životní úrovně. Důchod komunistických funkcionářů by ale po snížení neklesl podle poslanecké úpravy pod určitou hranici. Symbolicky by šlo o částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu.