Jurečka zákon k reformě penzí předloží v září, náročné profese doplní později

Návrh zákona s reformními změnami penzí předloží ministerstvo práce v září. Úprava dřívějších důchodů pro náročné profese v chystané novele zatím nebude. Nestihne se do té doby dokončit. Na nastavení se ještě pracuje. Do normy by se pak tato část měla doplnit při projednávání ve vládě, nebo ve Sněmovně. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj by měl kabinet předlohu dostat do konce roku. Jednotlivá opatření by měla začít platit od roku 2025.

Vláda svou důchodovou reformu představila 11. května. Větší novela má upravit důchodový věk, výpočet nových penzí, výši garantovaného důchodu či dřívější penze náročných profesí. Kabinet zatím přišel s novelou, která zpomaluje tempo valorizace penzí a zpřísňuje pravidla předčasných důchodů. Projedná to Senát. Opozice se změnami nesouhlasí.

Podle vládních plánů by se měl penzijní věk nastavit podle očekávané doby dožití každý rok lidem, kterým bude 50 let. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes, část peněz by si lidé měli na stáří naspořit. Garantovaná penze by měla činit pětinu průměrné mzdy místo nynější desetiny. Manželé by mohli mít společný vyměřovací základ pro výpočet penze. Za dobu mateřské a rodičovské či za dobu péče o blízké by se zohlednily fiktivní odvody, a to z průměrné mzdy. Většina kroků se začne zavádět od roku 2025. Upravená pravidla valorizací a předčasných penzí mají platit od příštího roku.