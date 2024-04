K zápisům do prvních tříd ZŠ by mohlo přijít asi 150.000 dětí, odhaduje resort

K zápisům do prvních tříd základních škol by letos mohlo přijít zhruba 150.000 dětí, vyplývá z odhadu ministerstva školství. V září by pak do prvních tříd mohlo nastoupit 118.000 prvňáků včetně těch, kteří dříve dostali odklad. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že je v Česku zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Letos by mohlo mít odklad povinné školní docházky podle odhadů úřadu asi 31.000 šestiletých dětí. Zápisy do prvních tříd základních škol se konají po celý duben, o konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol.

Podle odhadů ministerstva by v září do prvních tříd mohlo nastoupit asi 88.500 šestiletých a asi 29.000 sedmiletých a starších dětí. Ve výjimečných případech pak rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech, letos v září by mohlo nastoupit podle odhadů resortu přibližně 700 takových dětí. Rodiče si mohou vybrat kteroukoli školu. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro ně kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování. Letos se už nebudou konat zvláštní zápisy pro cizince s dočasnou ochranou, všechny děti se tak na školní rok 2024/2025 budou zapisovat standardně, vyplývá z metodiky ministerstva.