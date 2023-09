Kauzy exprezidenta Zemana by mohla prověřovat komise, návrh projedná sněmovna

Kauzy bývalého prezidenta Miloše Zemana by mohla prověřovat vyšetřovací komise. Návrh na její zřízení podpořilo pět desítek poslanců. Sněmovna by o tom mohla jednat dnes. Komise by měla podle navrhovaného zadání prověřit výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. Jedním z iniciátorů návrhu na zřízení vyšetřovací komise je i Šimon Heller z KDU-ČSL. Podle něj bylo v době Zemanova prezidentského období na Hradě mnoho případů, které by se měly prověřit. Upozornil třeba na kauzu Novičok nebo na skartaci několika utajovaných dokumentů. Komise by podle něj měla ze zákona i možnost dát podnět k trestnímu stíhání.