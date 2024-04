Ke zrušení zákazu prodeje o svátcích se vláda staví neutrálně

Návrh dvojice poslanců ODS Pavla Staňka a Jana Bureše na zrušení zákona o zákazu maloobchodního prodeje o vybraných svátcích koaliční vláda patrně nepodpoří, ale ani neodmítne. Kabinet Petra Fialy (ODS) by se měl podle podkladů pro středeční schůzi postavit k předloze neutrálně. Rozhodovat o ni budou zákonodárci.

V záležitosti se podle předběžného stanoviska vlády střetává snaha o soulad pracovního a osobního života zaměstnanců se svobodou podnikání, do níž by měl stát zasahovat jen z obhajitelných důvodů a v co nejnižší možné míře. "Současně je vláda nicméně toho názoru, že stanovení regulace prodejní doby v maloobchodě je primárně otázkou politického uvážení zákonodárce," stojí v dokumentu.

Zákon nyní zakazuje maloobchodním prodejnám o ploše nad 200 metrů čtverečních prodávat až na některé výjimky na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do poledne. Podle Staňka a Bureše zákaz zasahuje do svobody podnikání. Od zrušení zákona si slibují například příznivý dopad na podnikatele i státní rozpočet.