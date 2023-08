Klenotnice Velké Moravy v Modré by se měla otevřít příští rok v červnu

Nová Klenotnice Velké Moravy v Modré na Uherskohradišťsku by měla být postavena do konce letošního roku, veřejnosti se otevře 20. června příštího roku. Základnímu kameni, který bude vsazený do zdiva, požehnal velehradský kaplan. V tiskové zprávě o tom informovala zástupkyně Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Klenotnice představí návštěvníkům nálezy velkomoravských šperků. Odborným garantem je Moravské zemské muzeum v Brně, v jehož prostorách je uložena většina nálezů z území dnešní Moravy. Do expozice zapůjčí sbírku nejcennějších šperků a umožní i výrobu takzvaných vědeckých kopií. "V současné době na celém území Moravy není výstavní objekt, který by splňoval bezpečnostní opatření pro vystavení velmi cenných historických exponátů, což náš 'trezor' umožní. Jedná se totiž o podzemní monolitický objekt ve tvaru pantheonu s veškerým zabezpečením proti krádeži i poškození, samozřejmostí je i bezbariérový přístup," uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík (za Pro Modrou společně). "Nová expozice nabídne nejen velkomoravské šperky, ostruhy či meče, ale i rekonstruované tváře lidí, kteří v této oblasti žili a jejichž kosterní pozůstatky zde byly objeveny," uvedl odborný garant a vedoucí Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea Luděk Galuška