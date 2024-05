Konflikt v Gaze musí být co nejdříve ukončen, shodl se Pavel s jordánským králem

Konflikt v Pásmu Gazy musí být v co nejkratší době ukončen, shodli se na jednání v Ammánu český prezident Petr Pavel s jordánským králem Abdalláhem II. Čím déle bude trvat izraelská vojenská operace a utrpení palestinských civilistů, tím horší bude pozice Izraele a tím těžší bude poté nalézt řešení, řekl Pavel českým novinářům v Jordánsku. Státníci se shodli na nutnosti vyvíjet úsilí na izraelské straně k dovedení vojenské operace ke konci a k nastavení jakéhokoli příměří, které by umožnilo další jednání. Posléze může podle Pavla započít rozsáhlá humanitární operace. Jordánsko svolalo na 11. června konferenci k takové pomoci v Pásmu Gazy, Česko se jí podle prezidenta nějakou formou zúčastní. "Už teď budeme hledat cesty, jak dále pomoci civilistům v Gaze," poznamenal český prezident. Konference by podle něj měla vyústit ve vytvoření systému, aby nedocházelo ke křížení zájmů či naopak aby nevznikala nepokrytá místa. "Asi nejvíce zapotřebí bude nějaká koordinační buňka, která bude schopna všechny humanitární aktivity koordinovat a bude dávat dohromady i přepravní prostředky," řekl Pavel. Podle jordánské strany bude zapotřebí až 800 kamionů denně, které budou rotovat a dovážet pomoc. V pondělí přivezl Pavel do Ammánu zhruba tunu kojeneckého mléka v prášku, které Jordánsko posléze distribuuje do Pásma Gazy. "Materiální pomoc, kterou jsme přivezli teď, je pokračováním, protože už jsme do Gazy poskytovali humanitární pomoc prostřednictvím Světového potravinového programu," poznamenal prezident.