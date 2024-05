Pavel při závěrečném dni návštěvy v Jordánsku absolvuje sérii jednání

Český prezident v závěrečný den své návštěvy v Jordánsku absolvuje řadu politických jednání. Přijme jej jordánský král Abdalláh II. a korunní princ Husajn, a další vrcholní politici. Klíčovými tématy schůzek budou bezpečnostní situace v regionu a možnosti rozvoje vzájemných vztahů. Jordánsko je podle Pavla pro Českou republiku jedním ze zásadních partnerů na Blízkém východě.

K válce v Gaze, kterou vede Izrael s hnutím Hamás po jeho říjnovém teroristickém útoku, v úterý Pavel řekl, že by se Česko mělo připojit k těm, kdo usilují o co nejčasnější zastavení konfliktu. Je potřeba nalézt dlouhodobé řešení mezi Izraelci a Palestinci, míní český prezident.

Do Ammánu v pondělí večer Pavel přivezl i více než tunu sušeného kojeneckého mléka, která podle něj pokryje potřebu několika tisíc dětí v Gaze po několik týdnů. Česko podle hlavy státu bude hledat i další cesty, jak pomoci civilistům zasaženým válkou. V úterý prezident navštívil dvě nemocnice, v jedné z nich se setkal s českými oftalmology, kteří v zemi působí v rámci zdravotnického programu MEDEVAC. Zavítal také do vojenského podniku Jordan Design and Development Bureau.