Křížení pšenice s planými druhy bude jednodušší díky objevu českých vědců

Křížení pšenice s jejími planými druhy bude jednodušší - a to díky objevu českých a estonských vědců. Studii publikoval časopis Journal of Advanced Research. V genomu pšenice se jim podařilo objevit takzvaný rekombinační hotspot. To pomůže s rychlejším šlechtěním odolnějších odrůd, které se lépe vyrovnají se změnou klimatu. Podle vědců je totiž důležité co nejrychleji vyšlechtit nové, kvalitnější, odolnější a taky výnosnější odrůdy pšenice. Jednou z možností klasického šlechtění je právě obohatit pšenici o geny z jejích planě rostoucích příbuzných. Vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd budou v práci pokračovat. Dosud totiž neví, kolik rekombinačních míst v genomu pšenice přesně je.